Марадона рассказал о похищении НЛО

Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона в шутку ответил на вопрос, верит ли он в пришельцев.

— Однажды, выпив лишнего, я отсуствовал дома три дня. Вернувшись домой, я рассказал, что НЛО меня забрали, — цитирует Daily Mail Марадону.

Также аргентинец рассказал, когда он потерял девственность.

— В 13 лет, в подвале с пожилой женщиной. Я был сверху, а она читала газету, — сказал легендарный футболист.