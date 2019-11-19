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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Марадона расплакался во время последней тренировки в «Химнасии»

22:14
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Диего Марадона расплакался во время последней тренировки во главе «Химнасии», сообщает Ole. Специалист накануне провел последнее занятие, о чем объявил футболистам. Они просили его остаться, но сегодня было объявлено о его уходе.

Бывший капитан сборной Аргентины возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. За это время команда одержала три победы и потерпела 5 поражений. В таблице чемпионата Аргентины «Химнасия» занимает 22-е место из 24 команд.

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