Марадона расплакался во время последней тренировки в «Химнасии»

Диего Марадона расплакался во время последней тренировки во главе «Химнасии», сообщает Ole. Специалист накануне провел последнее занятие, о чем объявил футболистам. Они просили его остаться, но сегодня было объявлено о его уходе.

Бывший капитан сборной Аргентины возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. За это время команда одержала три победы и потерпела 5 поражений. В таблице чемпионата Аргентины «Химнасия» занимает 22-е место из 24 команд.