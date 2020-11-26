Во время прощания с Марадоной произошли столкновения фанатов с полицией

Во время церемонии прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной произошли столкновения фанатов с полицией, сообщает La Nacion.

По информации источника, спустя час после того, как началась церемония, некоторые болельщики начали прорываться через толпу и ограждения, нарушая процессию и пытаясь прорваться в Президентский дворец Буэнос-Айреса, где находится тело Марадоны. Сообщается, что некоторые из них устроили стычки с полицейскими.

Церемония началась сегодня в 12.00 по московскому времени, она будет продолжаться 48 часов. Прийти на нее могут все желающие.

25 ноября Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.