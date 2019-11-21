Марадона продолжит тренировать «Химнасию», отставка отменена

Диего Марадона не покинет пост главного тренера аргентинской «Химнасии», утверждает Ole. О его отставке было объявлено 19 ноября. Причиной стали разногласия с руководством клуба в связи с отставкой президента Габриэля Пеллегрино, который и привел Марадону в «Химнасию».

Однако, судя по всему, в руководстве урегулировали конфликт. Два кандидата в президенты — Мариано Коуэн и Сальвадор Робустелли — достигли договоренности. Коуэн станет президентом, Робустелли — вице-президентом, Пеллегрино также останется в руководстве клуба.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. За это время команда одержала три победы и потерпела 5 поражений. До этого у команды была 1 ничья и 4 поражения. В таблице чемпионата Аргентины «Химнасия» занимает 22-е место из 24 команд.