Марадона пожелал Пеле выздоровления, опубликовав совместное фото 40-летней давности

Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона пожелал скорейшего выздоровления трехкратному чемпиону мира Пеле. 78-летний бразилец был госпитализирован в Париже из-за инфекции мочевыводящих путей. Во вторник он выписался из больницы и вернулся в Сан-Паулу. Марадона выложил их старое совместное фото.

"Сегодня этой фотографии исполнилось 40 лет. Это было в Рио-де-Жанейро, когда мы встретились лично. Как молоды мы были... Желаю скорейшего выздоровления Пеле, удачи!" - написал Марадона в Инстаграме.