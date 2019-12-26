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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Марадона посетил резиденцию президента Аргентины

26 декабря 2019, 23:27
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Легендарный экс-футболист Марадона побывал в резиденции президента Аргентины Альберто Фернандеса. Встреча произошла в Каса-Росада.

59-летний Марадона, который является главным тренером "Химнасии и Эсгримы" вручил президенту футболку со своим именем.

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