Марадона посетил резиденцию президента Аргентины

Легендарный экс-футболист Марадона побывал в резиденции президента Аргентины Альберто Фернандеса. Встреча произошла в Каса-Росада.

59-летний Марадона, который является главным тренером "Химнасии и Эсгримы" вручил президенту футболку со своим именем.