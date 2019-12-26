Марадона посетил резиденцию президента Аргентины
26 декабря 2019, 23:27
Легендарный экс-футболист Марадона побывал в резиденции президента Аргентины Альберто Фернандеса. Встреча произошла в Каса-Росада.
59-летний Марадона, который является главным тренером "Химнасии и Эсгримы" вручил президенту футболку со своим именем.
Alberto Fern?ndez se reuni? con Diego Maradona en Casa Rosada. https://t.co/qJGdMWHHbS pic.twitter.com/yLaUVrkouZ— Tiempo Argentino (@tiempoarg) December 26, 2019
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