Марадона объявил об уходе из мексиканского "Дорадос"

Главный тренер "Дорадос" Диего Симеоне объявил об уходе из клуба в конце сезона. Сегодня его клуб сыграл вничью с "Венадос" в предпоследнем туре регулярного чемпионата клаусуры во втором дивизионе Мексики. Команде осталось провести одну игру в регулярке, она обеспечила себе место в плей-офф.

- После завершения клаусуры я покину "Дорадос", - сказал Марадона. - Мне очень жаль, но это мое решение.

Специалист добавил, что из-за его присутствия на посту главного тренера арбитры предвзято судят матчи "Дорадос".

- Знаете, почему арбитры не дают свистки? Просто потому, что это команда Марадоны, - возмутился тренер.

Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре 2018 года. С мая он также числился президентом брестского "Динамо", но с июля не приезжал в Белоруссию.