Марадона намерен признать троих детей от двух женщин на Кубе

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона признает, что является отцом еще троих детей, утверждает его адвокат Матиас Морла.

Как информирует ВВС, ссылаясь на слова адвоката, 58-летний аргентинец отправится в столицу Кубы Гавану для проведения тестов на отцовство. После этого он признает, что является отцом троих детей от двух женщин. Эти женщины получат право носить фамилию Марадона.

У знаменитого футболиста есть две дочери от первой жены и сын от нынешней девушки. Также он после судебных процессов признал, что является отцом еще двух детей (сына и дочери).