Марадона может возглавить клуб аргентинской суперлиги

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона может возглавить «Химнасию и Эсгриму», сообщает Infocielo.

После 5 туров команда из Ла-Платы занимает последнее место в таблице чемпионата Аргентины, набрав всего 1 очко.

Сам 58-летний специалист не против возглавить команду суперлиги и даже готов пойти на определенные уступки по зарплате.

Последним местом работы Марадоны был клуб второй мексиканской лиги «Дорадос». Его тренер покинул в июне 2019 году.