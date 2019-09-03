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Марадона может возглавить клуб аргентинской суперлиги

19:56
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Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона может возглавить «Химнасию и Эсгриму», сообщает Infocielo.

После 5 туров команда из Ла-Платы занимает последнее место в таблице чемпионата Аргентины, набрав всего 1 очко.

Сам 58-летний специалист не против возглавить команду суперлиги и даже готов пойти на определенные уступки по зарплате.

Последним местом работы Марадоны был клуб второй мексиканской лиги «Дорадос». Его тренер покинул в июне 2019 году.

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