Марадона говорит, что сказал бы на своих похоронах: архивный ролик стал вирусным

В сети набрало популярность видео 2005 года, в котором Диего Марадона говорит, что произнес бы на собственных похоронах. Сегодня 60-летний аргентинец скончался после остановки сердца.

«Я бы сказал: «Спасибо, что играл в футбол», — сказал Марадона в эфире передачи La noche del 10. — Он дарил мне радость и свободу. Это как держать в руках небо. Спасибо мячу. Так и напишите на могиле: «Спасибо мячу».