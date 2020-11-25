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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Марадона говорит, что сказал бы на своих похоронах: архивный ролик стал вирусным

23:26
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В сети набрало популярность видео 2005 года, в котором Диего Марадона говорит, что произнес бы на собственных похоронах. Сегодня 60-летний аргентинец скончался после остановки сердца.

«Я бы сказал: «Спасибо, что играл в футбол», — сказал Марадона в эфире передачи La noche del 10. — Он дарил мне радость и свободу. Это как держать в руках небо. Спасибо мячу. Так и напишите на могиле: «Спасибо мячу».

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