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Сегодня, 03:55

Мануэль Пеллегрини хотел бы в будущем тренировать сборную Чили

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини признался, что в будущем готов тренировать только сборную Чили. 69-летний чилиец работал ранее только на клубном уровне.

«Мне было бы очень трудно играть против сборной Чили. Но только потому, что я буду тренировать сборную, чилийский футбол не будет прогрессировать. Должна быть работа с руководителями и клубами, программа развития низших дивизионов и за счет этого получить прочный фундамент», — цитирует Sport.ex Пеллегрини.

За свою тренерскую карьеру чилийский специалист работал с «Вест Хэмом», «Манчестер Сити», «Малагой», «Реалом», «Вильярреалом», «Ривер Плейтом», «Сан Лоренсо».

Футбол
Сборная Чили по футболу
Мануэль Пеллегрини
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