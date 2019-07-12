Мама бывшей девушки Роналдинью рассказала, как он жил с двумя женщинами одновременно

Мария Альденис дос Сантос, мать бывшей девушки чемпиона мира-2002 бразильца Роналдинью, рассказала о том, как футболист жил с ее дочерью Присциллой Коэльо и еще одной женщиной - Беатрис Соузой.

- Я чуть не умерла, когда они сообщили мне. Я была зла на Роналдинью, который обязался любить и заботиться о моей дочери, а затем добавил к ней еще одну, - цитирует Daily Mail Марию. - Это наложило позор на мою семью. Он думал только о себе и не задумывался о скандале, который это вызовет.

Присцила не заслужила оказаться в такой ситуации. Она приняла ее, потому что очень сильно любила его.

У Роналдинью была спальня для него и Присциллы и еще одна для него и Беатрис. Они никогда не лежали в одной кровати. Один день он был с Присциллой, один - с Беатрис.

Он относился к ним одинаково, тратил одинаковое количество денег и дарил одинаковые подарки. Однажды это были часы Rolex. Когда он путешествовал, он брал обеих. Присцилла часто мне звонила по видеосвязи и показывала, какую роскошную жизнь он дарил обеим.

Когда она приглашала меня в отель, Беатрис там тоже была. Они всегда смеялись и улыбались. Они объяснили мне, что счастливы, и отношения построены на уважении друг друга. Я подумала: "Если они счастливы, то все не так плохо".

По словам Марии, Роналдинью собирался жениться на обеих и провести неофициальную церемонию. Но в декабре Присцилла бросила его, и сказала, что тот применил к ней силу и оставил травмы на спине.

- Она сказала, что Роналдинью стал уходить на вечеринки один, не ночевал дома и оставлял ее одну. Затем она обнаружила его переписку с другой женщиной, - вспоминает женщина. - Беатрис не было дома. Она хотела поговорить с ним, но он просто сел в машину и уехал.

Присцилла провела три дня без еды в своей спальне в ожидании его. Затем она собрала вещи и уехала домой.

У меня до сих разрывается сердце, когда я вспоминаю, как Присцилла вернулась домой, абсолютно опустошенной. Она попыталась начать жизнь заново, но это было сложно. Когда работодатели узнавали ее, они отказывались брать ее на работу. Ей пришлось стать водителем Uber, чтобы свести концы с концами.

Роналдинью думал, что может иметь все, в том числе столько женщин, сколько ему хочется. Неважно, насколько ты знаменит, нельзя обращаться с людьми так, как делал он. Присцилла была счастлива, но Роналдинью все разрушил.