Бывший голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев пожелал скорейшего выздоровления голкиперу "Порту" Икеру Касильясу. Игрок перенес сердечный приступ во время утренней тренировки в среду, 1 мая.

– Выздоравливай, чемпион! – написал Малафеев.

Тренировочное занятие было оперативно прервано для оказания помощи игроку, который в настоящее время находится в больнице Порту. Сейчас Касильяс в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он долгое время выступал за "Реал"​.

Касильяс перенес сердечный приступ