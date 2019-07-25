Макелеле может возглавить сборную ДР Конго

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди хочет видеть на посту главного тренера национальной сборной экс-полузащитника сборной Франции Клода Макелеле. В июне француз покинул "Эйпен". Он с ноября 2017 года работал с бельгийской командой. Под его руководством в 70 матчах были одержана 21 победа и добыты 11 ничейных результатов.

Стоит отметить, что Макелеле продолжит помогать "Эйпену", так как займет новую должность - посла по социальным проектам до чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Макелеле покинул бельгийский клуб. Им интересуется "Челси"