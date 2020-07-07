Луиз Адриану удалил из Instagram все фотографии с русской женой

Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану удалил со своей страницы в Instagram все фотографии с русской женой Екатериной Дорожко. Сама россиянка не обновляла свою страницу почти месяц.

Ранее Дорожко сообщала, что получает угрозы от расистов. Случилось это после того, как 25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.