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Луиз Адриану — о венчании с российской моделью: «Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни»

07:44

Нападающий «Палмейрас», бывший игрок «Спартака» Луиз Адриану опубликовал в Instagram фотографию с церемонии венчания с российской моделью Екатериной Дорожко. 15 ноября пара вступила в официальный брак.

«Когда священник сказал, что я могу поцеловать невесту, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни! Я люблю тебя», — написал Адриану.

Позже 32-летний бразилец также поздравил всех с Рождеством, опубликовав фотографию своей семьи.

«С Рождеством всех», — написал Адриану.

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