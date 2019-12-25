Луиз Адриану — о венчании с российской моделью: «Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни»
07:44
Нападающий «Палмейрас», бывший игрок «Спартака» Луиз Адриану опубликовал в Instagram фотографию с церемонии венчания с российской моделью Екатериной Дорожко. 15 ноября пара вступила в официальный брак.
«Когда священник сказал, что я могу поцеловать невесту, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни! Я люблю тебя», — написал Адриану.
Позже 32-летний бразилец также поздравил всех с Рождеством, опубликовав фотографию своей семьи.
«С Рождеством всех», — написал Адриану.
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