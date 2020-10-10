Луческу включил Ракицкого в свою символическую сборную, вместе с Пирло и Роналдо
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в интервью Tuttosport назвал свой вариант символической сборной из своих подопечных. В команду не попал ни один из футболистов, выступавших под его руководством в «Зените» (сезон-2016/17). Зато нашлось место нынешнему защитнику сине-бело-голубых Ярославу Ракицкому, который играл у Луческу в «Шахтере».
Также в список вошел один из действующих подопечных румына — защитник Виталий Миколенко. Большинство же футболистов представляют «Интер», который Луческу возглавлял в сезоне-1998/99.
Полностью команда выглядит следующим образом: Джанлука Пальюка («Интер») — Хавьер Дзанетти («Интер»), Джузеппе Бергоми («Интер»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Виталий Миколенко («Динамо» К) — Андреа Пирло («Интер»), Фернандинью («Шахтер»), Георге Хаджи («Брешиа», «Галатасарай»)/Диего Симеоне («Пиза», «Интер») — Роберто Баджо («Интер»), Виллиан («Шахтер»), Роналдо («Интер»).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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