«Лос-Анджелес Гэлакси» уволил главного тренера

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об отставке главного тренера Гильермо Барриоса Скелотто. Также был уволен его тренерский штаб: ассистент Ариэль Перейра, тренер вратарей Хуан Хосе Ромеро, тренер по физподготовке Хавьер Вальдекантос.

Причиной отставки названы плохие результаты команды. Исполняющим обязанности главного тренера до конца года будет Доминик Киннер.

Скелотто возглавлял «Гэлакси» с 2019 года. В регулярном чемпионате MLS-2020 команда одержала 5 побед, трижды сыграла вничью и 11 раз проиграла. На данный момент лос-анджелесский клуб занимает последнее место в Западной конференции.