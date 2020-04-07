Лоран Блан может возглавить «Фенербахче»

«Фенербахче» рассматривает кандидатуру Лорана Блана в качестве основного претендента на должность главного тренера после возобновления сезона, сообщает L'Equipe. Незадолго до паузы в сезоне, вызванной коронавирусом, стамбульцы уволили с поста главного тренера Эрсуна Янала. На данный момент исполняющим обязанности рулевого трудится Зеки Мурат Геле.

Отмечается, что пока переговоров с Бланом или кем-либо еще не начиналось.

Блан ранее возглавлял «Бордо», сборную Франции и «ПСЖ». С «Бордо» он выиграл чемпионат, Кубок лиги и два Суперкубка страны, с «ПСЖ» за три года — три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка и три Кубка лиги. После ухода из парижской команды в 2016 году Блан не возобновлял тренерскую деятельность.