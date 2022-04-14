Лоран Блан может продолжить тренерскую карьеру в Африке

К бывшему тренеру «ПСЖ» Лорану Блану проявляют интерес федерации Нигерии и Марокко, сообщает Foot Mercato.

Напомним, что Лоран Блан тренировал «Бордо», «ПСЖ», сборную Франции и катарский клуб «Эр-Райян».

К Блану проявляет интерес Федерация футбола Нигерии, которая уволила Августина Эгуавоэна после поражения в плей-офф чемпионата мира-2022 от Ганы в марте.

Также к Блану присматривается Федерация футбола Марокко. Нынешний тренер сборной этой страны Вахид Халилходжич, хоть и квалифицировал своих футболистов на чемпионат мира в Катаре, но успел поссориться с полузащитником команды Хакимом Зиешем.