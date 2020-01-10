Лодыгин покинул турецкий «Газиантеп»

Российский вратарь Юрий Лодыгин объявил об уходе из турецкого «Газиантепа». Он подписал с турецким клубом контракт прошлым летом, но покидает команду досрочно.

— Большое спасибо за все, «Газиантеп», — написал в своем Instagram Лодыгина. — Я желаю вам всего наилучшего в оставшейся части сезона. Благодарю руководство клуба, персонал и игроков. Удачи клубу. Надеюсь увидеть ваши фантастические результаты.

Лодыгин провел в составе «Газиантепа» пять матчей в нынешнем сезоне, пропустил десять мячей. В России 29-летний голкипер выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год.