Издание France Football назвало пять первых претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2019 года. В их число вошли Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»), Юго Ллорис (Франция, «Тоттенхэм»), Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Душан Тадич (Сербия, «Аякс»).

Всего в течение вечера будут названы 30 номинантов.

Действующий обладатель «Золотого мяча» — Лука Модрич из «Реала».