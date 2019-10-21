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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Ллорис, Мане и Агуэро — претенденты на «Золотой мяч»

19:28

Издание France Football назвало пять первых претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2019 года. В их число вошли Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»), Юго Ллорис (Франция, «Тоттенхэм»), Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Душан Тадич (Сербия, «Аякс»).

Всего в течение вечера будут названы 30 номинантов.

Действующий обладатель «Золотого мяча» — Лука Модрич из «Реала».

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