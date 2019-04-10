Лисандро Лопес отказался от возвращения в сборную Аргентины

Нападающий "Расинга" Лисандро Лопес отказался возвращаться в сборную Аргентины. 36-летнего экс-форварда "Лиона" и "Порту" пригласили в аргентинскую сборную до 23 лет в качестве одного из трех дозволенных игроков за рамками возрастного ограничения. На него рассчитывали на Панамериканских играх, которые пройдут в Перу с 26 июля до 11 августа.

Как сообщает Ole, Лопес отказался, потому что хочет сосредоточиться на подготовке к сезону с "Расингом", с которым выиграл чемпионат Аргентины, забив 17 мячей в 24 матчах.