Знаменитый итальянский тренер, чемпион мира-2006 Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая, информирует пресс-служба ФИФА.

Напомним, ранее Иран разгромил Китай в матче 1/4 финала Кубка Азии - 3:0.

- Этим матчем заканчивается мой контракт со сборной Китая. Для меня было большой честью тренировать команду такой важной страны, как Китай. Я делал все возможное за это время, и команда прогрессировала и становилась лучше. Благодарю всех за поддержку, - приводит пресс-служба ФИФА слова Липпи.

Ранее 70-летний итальянец рассказал, что не собирается в будущем тренировать клубы, а также отметил, что может завершить карьеру тренера в 2019-м году.

Под руководством Липпи сборная Италии становилась чемпионом мира в 2006 года.