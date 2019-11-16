Лионель Скалони: «В первом тайме могли сыграть с Бразилией лучше»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался доволен игрой команды в матче с Бразилией (1:0). Победный мяч забил Лионель Месси.

— В первом тайме мы могли сыграть лучше, но нам противостояла Бразилия. Так что в целом все нормально, — цитирует A Bola Скалони. — Во втором тайме мне понравилось то, что я увидел. Мы внесли некоторые коррективы. Важно, что удалось выиграть, некоторые футболисты получили опыт игры на таком высоком уровне. Этот матч отличался от того, что был на Кубке Америки. Все матчи разные, но очень важные, потому что после таких побед остается сладкий привкус.