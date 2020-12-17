Левандовски, Месси, Роналду, 17-летний футболист-любитель. Полный список лауреатов ФИФА-2020

Завершилась церемония вручения наград FIFA The Best-2020. В этом году вручение призов состоялось в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Игроком года был назван форвард «Баварии» Роберт Левандовски, обошедший Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионеля Месси («Барселона»).

Полностью список наград выглядит следующим образом:

Футболист года: Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»).

Футболистка года: Люси Броунз (Англия, «Лион» / «Манчестер Сити»).

Тренер года: Юрген Клопп (Германия, «Ливерпуль»).

Тренер года у женщин: Зарина Вигман (Голландия, сборная Голландии).

Вратарь года: Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»).

Вратарь года у женщин: Сара Буадди (Франция, «Лион»).

Приз Пушкаша (лучший гол года): Сон Хын Мин (Корея, «Тоттенхэм», в ворота «Бернли»).

ФИФА Fair Play: Маттиа Аньезе (Италия), за спасение жизни сопернику во время матча.

Фанат года: Маривалдо Франсиско да Силва (Бразилия), проходит пешком60 км ради матчей «Ресифе».

Команда года FIFPro: Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль») — Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»), Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Альфонсо Дэйвис (Канада, «Бавария») — Джошуа Киммих (Германия, «Бавария»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Тиагу Алькантара (Испания, «Бавария» / «Ливерпуль») — Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»).

Команда года FIFPro у женщин: Кристиан Эндлер (Чили, «ПСЖ»), Люси Броунз (Англия, «Лион» / «Манчестер Сити»), Венди Ренар (Франция, «Лион»), Милли Брайт (Англия, «Челси»), Дельфин Каскарино (Франция, «Лион»), Барбара Бонанса (Италия, «Ювентус»), Вероника Букет (Испания, «Милан»), Меган Рапино (США, «Рейн»), Пернилла Хардер (Дания, «Челси»), Вивиан Мидема (Голландия, «Арсенал»), Тобин Хит (США, «Манчестер Юнайтед»).