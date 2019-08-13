"Левадия" расторгла контракт с российским форвардом из-за неоплаты административных штрафов

"Левадия" расторгла трудовое соглашение с российским нападающим Евгением Кабаевым, который за превышение скорости и неоплаченные дорожные штрафы в конце июля на один год был выслан из Эстонии.

Россиянин, превысивший скорость был наказан двумя днями ареста, лишен на год права на въезд в Шенгенскую зону и выслан из страны. До этого Кабаев уже дважды наказывался за превышение скорости, однако выписанные ранее штрафы не оплатил.

- Мы подумывали о том, чтобы обжаловать решение о высылке в суде, консультировались с юристом, но быстро поняли, что шансов на положительный исход у нас нет, цитирует ERR спортивного директора клуба Сергея Парейко. А когда стало понятно, что шансов нет, то объявили Кабаеву о расторжении контракта.

Договор футболиста с "Левадией" был заключен 17 июля этого года и действовал до конца 2020 года. Его последним клубом перед подписанием этого контракта был "СКА-Хабаровск"