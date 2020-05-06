«Летали на матчи на военных истребителях». Бондаренко вспомнил, как тренировал в Мозамбике

Именитый футболист и тренер Виктор Бондаренко в интервью «Известиям» рассказал о своем периоде работы в чемпионате Мозамбика. В конце 80-х — начале 90-х прошлого века он тренировал клубы «Мачедже» и «Кошта ду Сол», а также сборную Мозамбика.

— Как вы вообще оказались на работе в Мозамбике?

— В советское время был комитет дружественных армий — спортивный союз. Туда включались социалистические страны, и подтянулись африканские государства. Мозамбик входил в этот список, и там была военная команда «Мачедже», как у нас ЦСКА. Они попросили у СССР хорошего тренера. Я в свое время играл в ростовском СКА и тренировал его, был старшим лейтенантом. Сначала предлагали трем московским специалистам. Все они отказались, а я согласился сразу. Понимал, что в СКА не было перспектив, команда разваливалась на глазах.

— Почему вас не пугала перспектива работы в стране, где шла гражданская война?

— Перед отъездом снилось, как я лежу в палатке, а ко мне заползает змея. Меня это пугало больше, чем война. Конечно, было много опасностей, но ты этого не замечаешь, когда увлечен своей работой. Я выиграл с «Мачедже» чемпионство — это было очень важное достижение для местной команды в момент гражданской войны. Мы вышли в Кубок африканских чемпионов, там весь город плясал и плакал.

— Насколько чувствовалось то, что страна находится в состоянии войны?

— Очень непросто было передвигаться. Нас везде сопровождали конвои. А в некоторые провинции вообще невозможно было добраться по земле, и мы летали на военных истребителях. Мы же военный клуб. Командующий дал указ, и нам подогнали шесть самолетов: вжух, 35 минут, и ты на месте, отыграли и обратно. Все это было очень интересно, поэтому опасность уходила на второй план. Правда, еще очень опасна была малярия.