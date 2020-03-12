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L'Equipe: во вторник УЕФА объявит о приостановке Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов

17:53
11 марта. Париж. «ПСЖ» — «Боруссия» — 2:0. Встреча ЛЧ в столице Франции прошла без зрителей. Фото Reuters
11 марта. Париж. «ПСЖ» — «Боруссия» — 2:0. Встреча ЛЧ в столице Франции прошла без зрителей. Фото Reuters
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В четверг УЕФА опубликовал заявление по поводу проведения или отмены турниров в национальных лигах, еврокубков и чемпионата Европы-2020 в связи с пандемией коронавируса. Во вторник, 17 марта, союз проведет видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций, а также руководителями Европейской ассоциации клубов, европейских лиг и представителями ФИФПро.

По данным L'Equipe, на этой встрече УЕФА объявит о приостановке Лиги чемпионов, Лига Европы и национальных чемпионатов — даже несмотря на то, что союз не является их организатором.

L'Equipe: во вторник УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год

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