Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Лечащий врач Марадоны подозревается в подделке его подписей

17:54

Доктор Леопольдо Луке подозревается в подделке подписи Диего Марадоны на неких важных документах, сообщает Marca. Луке был лечащим врачом легенды аргентинского футбола.

Анализы экспертного заключения были получены прокуратурой Сан-Исидро, которая сейчас расследует возможность противоправных действий, приведших к смерти футболиста.

Марадона скончался от остановки сердца 25 ноября 2020 года.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир