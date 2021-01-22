Лечащий врач Марадоны подозревается в подделке его подписей

Доктор Леопольдо Луке подозревается в подделке подписи Диего Марадоны на неких важных документах, сообщает Marca. Луке был лечащим врачом легенды аргентинского футбола.

Анализы экспертного заключения были получены прокуратурой Сан-Исидро, которая сейчас расследует возможность противоправных действий, приведших к смерти футболиста.

Марадона скончался от остановки сердца 25 ноября 2020 года.