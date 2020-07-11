ЛАСК уволит тренера после того, как команда опустилась на 4-е место

ЛАСК уволит Валерьена Исмаэля с поста главного тренера. Также в отставку будет отправлен вице-президент.

Команда после возобновления сезона в Австрии, прерванного из-за коронавируса, опустилась с 1 на 4-е место. Лига оштрафовала клуб на 6 очков (затем сократилось наказание до четырех), так как были нарушены правила проведеием несанкционированных тренировок во время пандемии.

Напомним, ЛАСК предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.