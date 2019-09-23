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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Купер уволен с поста главного тренера Узбекистана

10:58
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Футбольная ассоциация Узбекистана объявила о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером сборной страны Хектором Купером, cообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Купер возглавил сборную Узбекистана в августе 2018 года, заключив трехлетнее соглашение с возможностью продления еще на год.

Под его руководством команда выбыла из Кубка Азии-2019, уступив в 1/8 финала по пенальти Австралии, а в начале сентября сборная Узбекистана проиграла Палестине (0:2) в первом туре второго раунда отборочного этапа к чемпионату мира-2022.

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