Кудряшов может перейти в «Фенербахче», «Галатасарай» или «Бешикташ»

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов может провести следующий сезон в «Фенербахче», «Галатасарае» или «Бешикташе», сообщает Aksam Spor со ссылкой на агента игрока Александра Шеховцова. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее 32-лений Кудряшов выступал за «Сочи», в составе которого провел 16 игр и отметился 1 голом в чемпионате России. Зимой сочинцы расторгли контракт с Кудряшовым по обоюдному согласию сторон.

В 5 матчах за турецкий клуб Кудряшов сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.