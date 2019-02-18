Кудряшов дебютирует за "Истанбул" в игре с "Антальяспором"

Российский защитник Федор Кудряшов дебютирует за "Истанбул" в матче 22-го тура чемпионата Турции потив "Антальяспора". Напомним, что в клуб из Стамбула россиянин перешел из "Рубина" на правах свободного агента.
Матч начнется в 20.00 по московскому времени. "Истанбул" является лидером чемпионата, набрав 45 очков, на счету "Антальяспора" 29 баллов и 9-я позиция в турнирной таблице.
⚽️ @Antalyaspor karşısında ilk 11'imiz. #antVibfk pic.twitter.com/luYPEt5wl4– İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 18 февраля 2019 г.
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