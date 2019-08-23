Куарежма не уйдет из «Бешикташа»

Нападающий «Бешикташа» Рикарду Куарежма на своей странице в Instagram сообщил, что останется в турецком клубе. 35-летний португалец имеет действующий контракт до июля 2020 года.

«Это фальшивая новость. У меня последний год контракта, и я останусь здесь, чтобы помочь моему клубу, моей команде и моим болельщикам дойти до конца сезона и стать чемпионами. Обнимаю всех. «Бешикташ» навсегда», — написал Куарежма, опубликовав скриншот новости о его уходе.