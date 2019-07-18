"Крузейру" вышел в полуфинал Кубка Бразилии, гол Педро Роши отменили после просмотра VAR

В ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии "Крузейру", за который на правах аренды выступает форвард "Спартака" Педро Роша, проиграл "Атлетику Минейру" – 0:2. Но вышел в полуфинал за счет разгромной победы в первой встрече (3:0).

Педро Роша отметился голом, но он был отменен после просмотра VAR. Напомним, форвард перешел в "Крузейру" из "Спартака" на правах аренды в начале апреля. Бразильский клуб может выкупить Рошу за 11,5 миллиона евро. Его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.

Другим полуфиналистом стал "Гремиу", обыгравший по сумме двух матчей команду "Байя" (1:1, 1:0).