Кристиан Вьери считает Холанна круче ван Бастена
02:27
Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери восхищен игрой нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.
«За последние 20-30 лет я никогда не видел такого сильного 20-летнего нападающего, даже Ван Бастен не был таким сильным, как Холанн. Кажется, что у него в 3-4 раза больше физической силы, чем у других, когда он бьет, он обладает невероятной силой», — цитирует Tuttomercatoweb Вьери.
За сборную Норвегии Холанн провел 15 матчей и забил 12 голов. В составе «Боруссии» он отметился 63 голами в 64 играх.
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