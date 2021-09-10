Кристиан Вьери считает Холанна круче ван Бастена

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери восхищен игрой нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«За последние 20-30 лет я никогда не видел такого сильного 20-летнего нападающего, даже Ван Бастен не был таким сильным, как Холанн. Кажется, что у него в 3-4 раза больше физической силы, чем у других, когда он бьет, он обладает невероятной силой», — цитирует Tuttomercatoweb Вьери.

За сборную Норвегии Холанн провел 15 матчей и забил 12 голов. В составе «Боруссии» он отметился 63 голами в 64 играх.