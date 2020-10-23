Король футбола! Пеле отмечает юбилей

Сегодня легендарному бразильскому футболисту, трехкратному чемпиону мира Пеле исполняется 80 лет.

Пеле — единственный футболист в мире, трижды выигрывавший чемпионат мира как игрок. Также, он является лучшим молодым футболистом ЧМ-1958 и лучшим игроком ЧМ-1970, обладателем Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победителем Суперкубка межконтинентальных чемпионов, и десятикратный чемпион штата Сан-Паулу.

За свою карьеру Пеле играл за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос», а также провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии. Всего за карьеру он забил 1289 голов в 1363 встречах.