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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Корейский вратарь сам выбросил аут. Лучше бы он это не делал

17:55

Вратарь «Ульсана» Ким Сын Гю допустил нелепый ляп в матче чемпионата Кореи против «Пхохана». При счете 1:2 он решил сам ввести мяч из аута. Но голкипер умудрился выбросить его прямо на ногу футболисту сопернику, который вышел на пустые ворота и забил гол.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Пхохана».

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