Корейский вратарь сам выбросил аут. Лучше бы он это не делал

Вратарь «Ульсана» Ким Сын Гю допустил нелепый ляп в матче чемпионата Кореи против «Пхохана». При счете 1:2 он решил сам ввести мяч из аута. Но голкипер умудрился выбросить его прямо на ногу футболисту сопернику, который вышел на пустые ворота и забил гол.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Пхохана».