Корейский вратарь сам выбросил аут. Лучше бы он это не делал
17:55
Вратарь «Ульсана» Ким Сын Гю допустил нелепый ляп в матче чемпионата Кореи против «Пхохана». При счете 1:2 он решил сам ввести мяч из аута. Но голкипер умудрился выбросить его прямо на ногу футболисту сопернику, который вышел на пустые ворота и забил гол.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Пхохана».
The worst mistake in the history of K League. #kleagie pic.twitter.com/JvioMhSGRh— Korea Football News (@KORFootballNews) December 1, 2019
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