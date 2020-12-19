Корейский «Ульсан» выиграл Лигу чемпионов Азии

«Ульсан» стал победителем Лиги чемпионов Азии. В финальном матче команда из Кореи одолела иранский «Персеполис» — 2:1. Дубль в составе «Ульсана» сделал бразилец Негао. Оба мяча он провел с пенальти. В эпизоде с первым голом он не реализовал 11-метровый удар, но успел на добивание. Во втором мяче Негао уже был точен с первой попытки.

«Ульсан» стал пятым участником клубного чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 1 по 11 февраля.

Ранее участие в турнире себе обеспечили победитель Лиги чемпионов УЕФА «Бавария», победитель Лиги чемпионов Африки «Аль-Ахли», лидер рейтинга Лиги чемпионов Океании «Окленд Сити» (турнир не был доигран из-за пандемии) и хозяева турнира, чемпион Катара «Аль-Духаиль». Осталось определить двух участников из Америки — чемпионов Кубка Либертадорес (финал 30 января) и Лиги чемпионов КОНКАКАФ (финал 22 декабря).

Лига чемпионов Азии

Финал

«Персеполис» (Иран) — «Ульсан» (Корея) — 1:2 (1:1)

Голы: Абди Кара, 45 (1:0). Негао, 45+4 (1:1). Негао, 55 — с пенальти (1:2).

Незабитый пенальти: Негао, 45+4.