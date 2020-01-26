Корея выиграла молодежный чемпионат Азии, Узбекистан стал четвертым и не попал на Олимпиаду

Сборная Кореи стала победителем молодежного чемпионата Азии. В финале корейцы в дополнительное время одолели Саудовскую Аравию со счетом 1:0.

В матче за третье место Австралия также с минимальным счетом обыграла Узбекистан.

Турнир был также отбором на Олимпиаду-2020 в Токио. На Игры едут первые три места, то есть Корея, Саудовская Аравия и Австралия.

Чемпионат Азии

Молодежные команды

Финал

Корея — Саудовская Аравия — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0)

Гол: Чжон Тэ Вук, 113.