Корея выиграла молодежный чемпионат Азии, Узбекистан стал четвертым и не попал на Олимпиаду
18:07
Сборная Кореи стала победителем молодежного чемпионата Азии. В финале корейцы в дополнительное время одолели Саудовскую Аравию со счетом 1:0.
В матче за третье место Австралия также с минимальным счетом обыграла Узбекистан.
Турнир был также отбором на Олимпиаду-2020 в Токио. На Игры едут первые три места, то есть Корея, Саудовская Аравия и Австралия.
Чемпионат Азии
Молодежные команды
Финал
Корея — Саудовская Аравия — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0)
Гол: Чжон Тэ Вук, 113.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...