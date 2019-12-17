«Копенгаген» объявил о предстоящем расставании с Бендтнером

«Копенгаген» на своем официальном сайте сообщил, что контракт нападающего Никласа Бендтнера не будет продлен. 31-летний форвард подписал договор с клубом в сентябре этого года. Соглашение было рассчитано до декабря. В «Копенгагене» решили, что не имеет смысла продлевать договор, таким образом, уже в январе Бендтнер станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне экс-игрок «Арсенала», «Ювентуса» и «Вольфсбурга» провел в чемпионате Дании шесть матчей, голами не отметился.