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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Кононов может возглавить брестское «Динамо»

13:07
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Бывший главный тренер «Спартака», «Краснодара», тульского «Арсенала» и «Ахмата» Олег Кононов может продолжить карьеру в Белоруссии. Как сообщает «Белорусский футбол», специалист в ближайшее время может возглавить брестское «Динамо». Он якобы находится в Бресте и ведет переговоры с клубом.

Напомним, что брестское «Динамо» в этом году выиграло чемпионат Белоруссии впервые в своей истории.

Дополнительная информация

https://vk.com/belarus.football

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