КОНМЕБОЛ отклонила предложение США о проведении Континентального кубка в 2020 году

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отказалась от предложения США провести Континентальный кубок в 2020 году, сообщает AFP. По задумке Федерации футбола США, в турнире должны были принять участие сильнейший сборные Южной и Северной Америки.

В ответном заявлении КОНМЕБОЛ подчеркивает, что проведение такого турнира помешает организации Кубка Америки-2020, кроме того, нет соответствующего разрешения со стороны ФИФА. Также КОНМЕБОЛ отметила, что КОНКАКАФ ранее отказалась участвовать в организации Кубка Америки, а США и Мексика отклонили предложение сыграть на этом турнире в 2019 году.