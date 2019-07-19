Компанию Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро. Все дело в вырубке деревьев

Компанию защитника "Реала" Серхио Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за вырубку столетних деревьев, сообщает AS.

Мадридский суд объявил, что организация должна предоставить городскому совету деревья для посадки в зеленых зонах. несанкционированных рубок. Отмечается, компания футболиста незаконно вырубила от 60 до 90 деревьев разных видов (сосны, тополя, дубы и оливковые деревья).

В прошлом сезоне Рамос принял участие в 42 матчах "Реала", забил 11 голов и отдал 2 голевые передачи. В составе сборной Испании футболист – победитель ЧЕ-2008, ЧМ-2010 и ЧЕ-2012.