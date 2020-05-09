Компания-владелец «Манчестер Сити» может купить клуб из Бельгии

Холдинг City Football Group, которому принадлежит «Манчестер Сити», может приобрести клуб из Бельгии «Ломмель», сообщает BBC.

В данный момент компания не делала официальных заявлений, однако, по данным источника, CFG покроет долги клуба в размере 1,75 миллиона фунтов в качестве сделки.

«Ломмель» выступает во втором по силе дивизионе Бельгии, команда идет на 6 месте в турнирной таблице на момент приостановки сезона из-за коронавируса.