Компания-владелец «Манчестер Сити» может купить клуб из Бельгии
09:48
Холдинг City Football Group, которому принадлежит «Манчестер Сити», может приобрести клуб из Бельгии «Ломмель», сообщает BBC.
В данный момент компания не делала официальных заявлений, однако, по данным источника, CFG покроет долги клуба в размере 1,75 миллиона фунтов в качестве сделки.
«Ломмель» выступает во втором по силе дивизионе Бельгии, команда идет на 6 месте в турнирной таблице на момент приостановки сезона из-за коронавируса.