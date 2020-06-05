Компани пожертвовал «Андерлехту» 3 миллиона евро

Защитник «Андерлехта» Венсан Компани решил поддержать клуб в период кризиса из-за пандемии коронавируса. По информации DH les Sports+, 34-летний бельгиец пожертвует 3 миллиона евро, а также 14 миллионов евро переведут на счет акционеры клуба.

«Как и многие другие клубы в остальной части Европы, «Андерлехт» хочет сделать так, чтобы можно было выйти из кризиса, связанного с коронавирусом, невредимыми», — говорится в сообщении на официальном сайте.