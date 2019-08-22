Компани перестанет быть играющим тренером «Андерлехта»

Защитник «Андерлехта» Венсан Компани больше не будет исполнять обязанности тренера, а сосредоточится на футболе, сообщает Sky Sports. Это связано с результатами команды, которая в 4 матчах чемпионата Бельгии набрала только 2 очка.

— Компани должен быть больше игроком во время матча, быть в состоянии действительно руководить командой на поле, — сказал главный тренер команды Саймон Дэвис. — Это должно позволить нам работать более эффективно и полагаться на результат. В дни матчей команды Компани будет концентрироваться только на игре.