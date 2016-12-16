13:45 16 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Коммунистическая партия Китая призывает клубы лучше контролировать расходы

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Коммунистическая партия Китая выступила с настоятельной рекомендацией для футбольных клубов страны. Как сообщает AFP, в специальном заявлении руководства партии клубы призывают лучше контролировать свои расходы. Это сообщение появилось на фоне слухов о новой волне масштабных трансферов в китайской суперлиге. В начале года китайские клубы потратили более 330 миллионов евро на покупку новичков.

Партийное руководство выражает озабоченность в связи с тем, что расходы не соответствуют уровню отдачи – продажи билетов растут медленно, не сильно увеличивается и популярность футбола в стране. Поэтому партия опасается, что бесконтрольный рост инвестиций приведет к появлению спекулятивного "пузыря", который в итоге способен нанести вред экономике и футболу Китая.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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singsinner

могут пустить в расход разошедшихся расходщиков, там с этим строго..

16:38 16 декабря

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