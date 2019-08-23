Команда из Кыргызстана попала в ДТП, один футболист погиб

Микроавтобус с игроками клуба «Академия-Лидер» из чемпионата Кыргызстана попал в аварию, в результате которой погиб 22-летний полузащитник Ильич Иманбеков.

- Федерация футбола Кыргызской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким футболиста клуба «Академия-Лидер» Иманбекова Ильича, трагически погибшего в автомобильной катастрофе. Разделяем горечь и боль утраты. Микроавтобус, в котором находились игроки футбольного клуба «Академия-Лидер», попал в автомобильную аварию на трассе Ош — Бишкек. Команда возвращалась с выездного матча 18-го тура против футбольного клуба «Алай, — говорится в сообщении Федерации футбола Кыргызстана.